Нужна верстка трех страниц

HTML-версткаЗакрыт20 заявок268 просмотров
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Требуется сверстать макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 2 внутренние.

Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.

В идеале - понимание общих принципов верстки под системы управления.

Для удобства переписки предложения лучше высылать на почту: [email protected]

От вас - сроки, стоимость, предпочтительный способ оплаты. Оплата по факту утверждения верстки.

Проекты бывают часто, в идеале ищем человека для продолжительного сотрудничества. Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом.

13 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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