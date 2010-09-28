Нужна верстка трех страниц

Срочно,, так как сроки сильно поджимают надо сделать качественную верстку под wordpress. Прошу в личку не писать, и оставлять icq для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 2 внутренние.
Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.
В идеале - понимание общих принципов верстки под системы управления.
Для удобства переписки предложения лучше высылать на почту: [email protected]
От вас - сроки, стоимость, предпочтительный способ оплаты. Оплата по факту утверждения верстки.
Проекты бывают часто, в идеале ищем человека для продолжительного сотрудничества. Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом.
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