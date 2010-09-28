Шаблон на VaM Shop

Верстка сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать новый дизайн сайта клининговой техники удобное меню, частичное программирование php(если умете).
Кидал просьба не обращаться.!!!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно готовую верстку сделать валидной inforexgroup.ru (100 страниц)Закрыт13 лет назад
Есть сайт - www.svetsky.com. Требуется выполнить несколько задач. 1. После переезда возникли проблемы с кодировкой. 2. Перестал работать загрузчик файлов (фото) через панель админа. 3. Поставить простую гостевую книгу. 4. Вывести на главную страницу еще один блок, идентичный по своему ...Закрыт13 лет назад
- $5
Поправить верстку для ie 7.0 для сайта http://watchsite.ru/ В ie 7.0 верх блоков смотрится криво. Шаблоны блоков тут http://watchsite.ru/boxes.rar В других браузерах кривизна блоков не возникает, в более ранних версиях ie не тестировалось.Завершен13 лет назад
- $35
Задача: сверстать одну страницу (вёрстка резиновая, блочно-табличная, валидная, кроссбраузерная). Срок исполнения: 1-2 дня. Оплата - 1000 рублей. По результатам работы возможен подряд на вёрстку нескольких сайтов. От вас: портфолио, оперативность работы.HTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: 1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Надо сверстать в HTML. Требования: Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах Надпись на логотипе - только текст. Не имеет значения - методика вёрстки (таблицы слои) - жёсткое соответствие W3C - ...Завершен13 лет назад
Сверстать несложный макет.Завершен13 лет назад
- $100
Нужно сделать верстку под WordPress качественно и быстро. В ответе указывайте номер своей ICQ.Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо исправить ошибки. И после подправить валидность. Сайт ДЛЕ 9.0 срок 1 день максимум. Пост оплата 50 ВМЗ.Завершен13 лет назад
Верстка несложного сайта+натяжка на движок. Движок самописный на php. Сам скрипт не высылаю, только файлы со стилями. Работа срочная. Все должно быть выполнено одним человеком. Заявки "сделаю только верстку" не принимаются. Оплата поэтапная. Предоплаты 50% ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад