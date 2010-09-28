Вёрстка одной страницы

HTML-версткаЗавершен13 заявок313 просмотров
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Дано:

1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD)

2. Надо сверстать в HTML.

Требования:

Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах

Надпись на логотипе - только текст.

Не имеет значения

- методика вёрстки (таблицы слои)

- жёсткое соответствие W3C

- резиновая - не приветствуется, если это идёт в ущерб требованиям.

Пример макета находит во вложении.

13 лет назад
Moisha
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана чётко вовремя, качественно и без лишних вопросов.
Правильно сделанный макет, оплата во время - рекомендую к работе с Павлом. Впечатление от общения только положительное.
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