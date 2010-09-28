Верстка под Wordpress

Человек настолько подвел, взялся за проект и не сделал его, я удостоился лишь сообщение в icq с извинениями что он меня подвел и все, но это не то что требовалось, знаете как говорят пацан сказал пацан сделал. Тем более что я не однократно спросил сделаешь? в ответ слышал заверительное да а в итоге ноль. Так что сказать как остальные люди писавшие положительные отзывы что человек проф я не могу.