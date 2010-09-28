Верстка под Wordpress

Шаблон сайта на CMS состоит из нескольких файлов. Там все в таблицах, задача: сделать тоже самое, только дивами. Часть работы уже проделана.
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Нужно сделать верстку под WordPress качественно и быстро. В ответе указывайте номер своей ICQ.
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