Приватно для TipTop

Приятно когда человек профессионал. Приятно когда из сумбурной, иногда полной белиберды речи, он понял, что меня волновало. Без чёткого ТЗ сделал именно то, что мне было нужно. Выслушал и дал пару советов на будущее. Адекватный, терпеливый, грамотный. Одним словом ПРАВИЛЬНЫЙ работник.