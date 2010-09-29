Красиво оформить блок ссылок Sape

HTML-версткаЗавершен2 заявки175 просмотров
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Нужно красиво оформить блок ссылок sape для СДЛ.

Возможно, у вас есть наработки, буду рад.

Нужно будет написать подробную инструкцию, как все это дело добавить на сайт (для новичков :))

Буду ждать ваших заявок, актуально прямо сейчас и до ночи.

13 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Николай отлично справился с заданием! Оформил блок для двух сайтов, вместо одного. Мало того, полностью продемонстрировал мне, как это будет выглядить на моем сайте, скопировав код к себе. Так же помог разобраться с другими вопросами, вне проекта. Большое спасибо!
Приятный заказчик, поработали только на доверии и не ошиблись. Оплата согласно нагрузке.
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