Нужно красиво оформить блок ссылок sape для СДЛ.

Возможно, у вас есть наработки, буду рад.

Нужно будет написать подробную инструкцию, как все это дело добавить на сайт (для новичков :))

Буду ждать ваших заявок, актуально прямо сейчас и до ночи.