Сверстать макеты, подключить CMS

Нужно валидно кроссбраузерно сверстать макеты.

CMS должна быть легкая, не загруженная типа Drupal'a и ему подобных, не сильно требовательная к ресурсам хостинга.

Превью как должно быть:

http://fugu.su/ohrana9/index.html - страница с большим количеством текста (на второй половине страницы есть фоновая картинка)

http://fugu.su/ohrana9/contacts.html - страница, где мало текста. (фоновой картинки быть не должно)

http://fugu.su/ohrana9/lightbox.html - всплывающее окно отправки сообщений.