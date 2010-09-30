Сверстать макеты, подключить CMS

HTML-версткаЗавершен11 заявок266 просмотров
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Нужно валидно кроссбраузерно сверстать макеты.

CMS должна быть легкая, не загруженная типа Drupal'a и ему подобных, не сильно требовательная к ресурсам хостинга.

Превью как должно быть:

http://fugu.su/ohrana9/index.html - страница с большим количеством текста (на второй половине страницы есть фоновая картинка)

http://fugu.su/ohrana9/contacts.html - страница, где мало текста. (фоновой картинки быть не должно)

http://fugu.su/ohrana9/lightbox.html - всплывающее окно отправки сообщений.

13 лет назад
work4time
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Я выбрал исполнителем Роберта, основываясь на положительных отзывах и не прогадал. До этого проекта я сотрудничал с разными фрилансерами, но именно Роберт показал именно то высокое качество работы, которое мне требовалось для выполнения проекта. Роберт всегда был на связи, отвечал на мои вопросы и довел проект до конца, "отполировав" его до идеального состояния. Обязательно буду иметь ввиду для будущих проектов, спасибо!
Николай очень приятный в общении человек, с такими людьми приятно иметь дело. Возникли проблемы с оплатой в терминале, по вине сервисных центров, поэтому пришлось работать по схеме - оплата после сдачи работы. Оплату получил своевременно, как только сдал проект. Николай, спасибо за сотрудничество!
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