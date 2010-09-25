Требуется верстальщик для конвертации документов из формата MS Word или Excel в HTML+CSS ( + картинки в отдельные файлы). Дополнительно после конвертации в HTML в определенные места нужно вставить специальные переменные вида: "{{ some_variable }}". В дальнейщем эти документы будут использоваться системой в качестве шаблона при распечатке из браузера. Вместо этих переменных система подставит необходимый текст перед распечаткой. Достаточно корректной распечатки полученного HTML документа из браузеров: IE 7+, Firefox 3+, Chrome 7 (следующая версия Хрома, так как там появятся настройки страницы перед печатью).

Размер документов - 1-2 страницы формата A4.

О точности конвертирования. Будет два типа документов:

1. Документы, которые нужно сконвертировать с высокой точностью, погрешность до 3-4 мм. от оригинала, имеется ввиду после распечатки на бумагу. Все размеры в HTML задаются в сантиметрах. Документ распечатывается на специальном бланке, поэтому и требуется такая высокая точность. Таких документов около 10% от общего объема.

2. Документы, для которых достаточно добиться примерного визуального соответствия с оригиналом после распечатки на бумагу (около 90% ).

Итак, процесс использования полученных документов (по сути шаблонов) следуюшая: страховой агент в браузере запрашивает распечатку определенного документа, наша система находит нужный шаблон для печати, заменяет в нем текст вида "{{ some_variable }}" на текст из базы данных и выдает обратно браузеру готовый документ для печати. То есть документ - это обычная HTML страница, но специально подготовленная для печати из браузера. Пользователи системы - страховые агенты, поэтому список поддерживаемых браузеров возможно ограничить.