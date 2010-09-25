Доработка сайта

Есть готовый сайт. Уже на стадии вывода в топ-10. По некоторым запросам в топе. Нужно решить проблемы внутренне и доработать кое что.

1. Не отображается coming soon фотография. Решить проблему.

2. Пропорции при добавлении фото нужно немного изменить потому что при добавлении фотографий со стандартным соотношением сторон 3 на 4 - они както странно обрезаются - остаются черные пустые области слева и справа.

3. На страничке кастинг должна быть полная копия страницы добавления профайла в админке (по функционалу), причем возле каждого поля которое заполняется должен быть текст (мультиязычность обязательна - в админке чтоб можно было заполнять эти поля и текст вверху и внизу этой страницы).

4. В меню нужно переименовать casting на add profile и прицепить к нему значек free (бесплатно который).

Когда клиент заполняет профайл, он должен попадать в админку, но быть неактивным, и должно отправляться сообщение на почту оператору чтоб он вручную активировал профайл после проверки на правильность заполнения.

5. В идеале добавить юзерскую часть чтоб пользователь мог залогиниться и попасть в мини админку - там управление его профайлами и т.д.

Сроки ограничены.

Бюджет до 70 у.е. + отзыв.

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