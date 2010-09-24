Сверстать дизайн сайта под CodeIgniter

Требуется полностью переверстать существующий сайт и наладить кроссбраузерность для: -опера -мозилла -хром -последний ИЕ сайт ilsanny.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, написанный на CodeIgniter. Нужно заменить дизайн на новый.
Интересует цена и сроки.
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