Поставить чат на DLE

Есть готовый, работающий модуль чата

нужно поработать с версткой в нижней части страницы, чтобы его вставить на нее... в противном случае страница раздвигается вниз...

upd: я может как-то криво написала..мне не нужно писать модуль и не нужно верстку сайта перелопачивать, мне нужно чат вставить на сайт, чтобы он нормально там стоял