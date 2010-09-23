Нужно создать простую форму,типа калькулятора и отправки данных на почту. Пример страницы http://upload.com.ua/get/901950469/index.html Задача есть 4 столбика 1 название с галочкой выбора,2 цена 3 количество (количество умножается на цены)и данные выводятся в 4 столбик,и в итоги ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо срочно поправить шаблон на дле !
паблик но отображается криво,
вроде вся задача
для спеца это 5 мин
вот сайт http://test3.ru-h.ru/
там контент и меню в шанку заехало вот эта проблемка)
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