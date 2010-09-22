Верстка портала

СРОЧНО!!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! Нужно ОЧЕНЬ СРОЧНО сверстать + натянуть Дизайн на social engine 4. До этого провести Миграцию с версии 3 на версию 4. Как сделать миграцию можете прочитать тут: http://www.socengine.ru/build/453-migraciya-s-socialengine-3-na-4.html НУЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ и НАСТРОИТЬ НА МОЕМ Сервере до ...