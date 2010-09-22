Не могу правильно отцентровать фон

1.задание выложено тут http://6so.ru/test/

есть тело сайта ширина 982px

по бокам полоски 9 пикселей затем идет

файл фона shadow-zadanie.gif ширина 1507px

сайт должен отображаться минимум на ширине 1024

сейчас при сужении появляется горизонтальная полоса прокрутки,

а нужно что бы фон уходил, и тело сайта всегда было посередине браузера

2. что бы в ие 6,7,8 тоже работало

оплата 300 WMR