HTML-верстка дизайна сайта

Требуется сверстать 8 страниц сайта: главную, ошибки и 6 внутренних. Все внутренние страницы однотипные и используют единый набор элементов. Есть четкое ТЗ. Для предварительной оценки сил см. скриншот: 141400.ru/services-v4.jpg

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Пожалуйста, в своем предложении обязательно предоставьте ссылки на просмотр HTML макетов 2-3 последних ваших работ. Или же научите определять качество HTML кода по скриншотам.