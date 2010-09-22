HTML-верстка дизайна сайта

$200
HTML-версткаЗакрыт36 заявок494 просмотра
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Требуется сверстать 8 страниц сайта: главную, ошибки и 6 внутренних. Все внутренние страницы однотипные и используют единый набор элементов. Есть четкое ТЗ. Для предварительной оценки сил см. скриншот: 141400.ru/services-v4.jpg

Бюджет: 4500 рублей + 1500 рублей бонуса за сдачу работы к сроку. Срок - 5 дней. Начать нужно в четверг

Варианты оплаты: СБР/СБС (половину комисси готов взять на себя). Еще можно по факту ЯндексДеньгами, Приват24, PayPal, WMZ

Пожалуйста, в своем предложении обязательно предоставьте ссылки на просмотр HTML макетов 2-3 последних ваших работ. Или же научите определять качество HTML кода по скриншотам.

HTML
13 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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