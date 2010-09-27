Cверстать шаблон для Joomla 1.5

Необходимо сделать валидную верстку шаблона, используя графику уже имеющегося.

Сайт: http://eurolux-rostov.ru/

Текущий шаблон сверстан просто ужасно, поэтому нужно все переделать, чтобы был тот же внешний вид и стилистика

Схема модулей разметки модулей прилагается.

В шапке нужно сделать кликабельными картинки стран и контактов, согласно разметке, не разрезая саму картинку на части.

Для меню можно использовать тот же скрипт.