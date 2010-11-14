Подправить ошибку в ИЕ6-8

HTML-версткаЗавершен1 заявка163 просмотра
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Есть сайтик, всё там хорошо, кроме некоторых модальных окон, используется z-index. Нужно подправить. Сайт на DLE. Примерную стоимость и время когда сможете приступить укажите, пожалуйста.

Подробности, линк и место траблов, откликнувшимся. С космоценами, пожалуйста, не беспокойте. Приветствуется цена в пределах разумного.

13 лет назад
nupam
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделано всё, что требовалось. В кратчайший срок, за приемлемую плату. Сам процесс работы остался не замечен, заметен результат, что не смогло не порадовать.
Отличный заказчик, всем рекомендую. Требования четкие, оплата мгновенная.
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