Необходимо доработать shopCMS. Сделать необходимый дизайн. Настроить, и первоначально оптимизировать сам скрипт. Есть ТЗ. Интересуют сроки, стоимость, условия взаиморасчетов.
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать каталог товаров в котором существует сортировка товара по определённым критериям. Есть вариант создания каталога на DLE и прикрутить сортировку http://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html в демо http://www.realdruzi.com.ua/ всё красиво, но необходимо настроить данную фичу под нужды. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна шапка сайта. Есть две информативные плоскости... левая лого и правая корзина... (размеры соизмеримые с теперешним видом корзины) размер шапки 1024х90... опять таки, без банальностей (отражение, эфект стекла и полосочки) это уже проходили... (нью, крео!) Баннер. Баннер сайта по ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны иконки (мелоч 16х16, крео) для категорий мобильных телефонов: Классический Слайдер Раскладушка Бюджетный Дамский Имиджевый Сенсорный На 2 SIM-карты И немного подправить лого. Есть шрифт, есть название. Название двойное. Два цвета. Нуна покрутить как нить его, красиво и креативно... Предварительную цену и сроки от вас...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать главную страницу сайта, с ключами: купить, мобильный, телефон, нокия, самса, сонька, сравнение, цена, отзывы. Плотность не важна. Выжны анкоры. Дам при обсуждении деталей. Текст продающий, показывающий лицо канцелярии... Качественно, интересно... с желанием прочитать нужно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайтик, всё там хорошо, кроме некоторых модальных окон, используется z-index. Нужно подправить. Сайт на DLE. Примерную стоимость и время когда сможете приступить укажите, пожалуйста. Подробности, линк и место траблов, откликнувшимся. С космоценами, пожалуйста, не беспокойте. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад