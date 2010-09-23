nupam

Анатолий Савельев nupam

 
42 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать интернет-магазин на ShopCMS

    Необходимо доработать shopCMS. Сделать необходимый дизайн. Настроить, и первоначально оптимизировать сам скрипт. Есть ТЗ. Интересуют сроки, стоимость, условия взаиморасчетов.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог товаров

    Необходимо создать каталог товаров в котором существует сортировка товара по определённым критериям. Есть вариант создания каталога на DLE и прикрутить сортировку http://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html в демо http://www.realdruzi.com.ua/ всё красиво, но необходимо настроить данную фичу под нужды. ...

    DLE
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка сайта и баннер.

    Нужна шапка сайта. Есть две информативные плоскости... левая лого и правая корзина... (размеры соизмеримые с теперешним видом корзины) размер шапки 1024х90... опять таки, без банальностей (отражение, эфект стекла и полосочки) это уже проходили... (нью, крео!) Баннер. Баннер сайта по ...

    Баннер для сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки и лого

    Нужны иконки (мелоч 16х16, крео) для категорий мобильных телефонов: Классический Слайдер Раскладушка Бюджетный Дамский Имиджевый Сенсорный На 2 SIM-карты И немного подправить лого. Есть шрифт, есть название. Название двойное. Два цвета. Нуна покрутить как нить его, красиво и креативно... Предварительную цену и сроки от вас...

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главная страница сайта

    Необходимо написать главную страницу сайта, с ключами: купить, мобильный, телефон, нокия, самса, сонька, сравнение, цена, отзывы. Плотность не важна. Выжны анкоры. Дам при обсуждении деталей. Текст продающий, показывающий лицо канцелярии... Качественно, интересно... с желанием прочитать нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подправить ошибку в ИЕ6-8

    Есть сайтик, всё там хорошо, кроме некоторых модальных окон, используется z-index. Нужно подправить. Сайт на DLE. Примерную стоимость и время когда сможете приступить укажите, пожалуйста. Подробности, линк и место траблов, откликнувшимся. С космоценами, пожалуйста, не беспокойте. ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Подправить ошибку в ИЕ6-8
Отличный заказчик, всем рекомендую. Требования четкие, оплата мгновенная.
Сделано всё, что требовалось. В кратчайший срок, за приемлемую плату. Сам процесс работы остался не замечен, заметен результат, что не смогло не порадовать.
Ответный отзыв
Rodzi
Инна 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
$5
10 баллов
13 лет назад
Главная страница сайта
Интересный проект, четкое ТЗ и просто молниеносная оплата. Кроме этого, очень приятный в общении человек. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством, Текст написан грамотно, быстро и в соответствии со всеми требованиями. Мой плюс +
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