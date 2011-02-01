Необходимо создать каталог товаров в котором существует сортировка товара по определённым критериям. Есть вариант создания каталога на DLE и прикрутить сортировку http://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html в демо http://www.realdruzi.com.ua/ всё красиво, но необходимо настроить данную фичу под нужды. Необходимо проработать юзабилити и страницы так, чтобы это нравилось, как пользователю (удобство, простота, информативность), так и поисковикам.

Работа будет разделена на этапы. Оплата по факту после каждого этапа.

Предложения (с их стоимостью) и возможности оставляйте здесь. Свяжусь.

Срочно.