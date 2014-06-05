Приватный проект для Назаренко Михаил (hamal)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка139 просмотров

Делаем сайт вот сюда: http://www.diversi.com.ua/

что надо:

1. Нарисовать дизайн. Структура сайта концептуально - во вложении. Там все комментарии на скринах во вложении.

Цветовую схему хочу как здесь:

http://osc4.template-help.com/wt_29037/index.html

2. Сверстать дизайн под Wordpress.

3. Word-press там уже установлен, но надо его настроить. Установить плагины: для урлов RusToLat, для метатегов SEO All in One, для заявки cforms II.

Доступы к хостингу:

http://195.248.234.22:2222

Username: marinka

Password: marinka123456

FTP Server: ftp.diversi.com.ua

Login: marinka

Password: marinka123456

к админке:

Логин admin

пароль marinka123456

5. Установить форму заказа. Настроить так, чтоб при нажатии на кнопку «отправить» пользователю загружалась новая страница с текстом благодарности. - это снова актуально

6. Создать на хостинге почтовый адрес [email protected]

Рассказать мне, как им пользоваться.

Также на сервер надо будет залить файлы с примерами услуг.

7. На странице «клиенты» будут логотипы клиентов, я это ещё подготовлю

Срок: 4 дня (к пятнице хотелось бы)

Оплата: 200 wmz

WordPress
14 лет назад
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было снова работать над проектом заказчика! Всегда вежливое общение, четкая постановка задачи, оперативные комментарии и пожелания, а также своевременная достойная оплата.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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