Разработка сайта с интерактивной картой

Доброго времени суток!

Нужен сайт по функционалу похожий на поиск отелей на momondo.com

http://mmd.ru.momondo.com/find_hotels.aspx

- контент тянется из внутренней базы

- найденные объекты отображаются на интерактивной карте (кол-во объектов одновременно на карте >20)

- функциональность с расчетом удаленности от заданного места на карте

- результаты поиска динамически меняются в процессе самого поиска

- результаты поиска динамически обновляются при накладывании фильтров и сортировок

- сайт работает быстро, реакция на действия пользователя практически мгновенная (не более 1 секунды, при количестве одновременных запросов к базе от 1000, без запредельных требований по железу)

Просьба указать время, деньги и релевантный опыт (наличие опыта со сложными картами или другими техническими эл-тами критически важно).

Заранее благодарен!