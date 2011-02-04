Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу. примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О ...
Разработка сайта с интерактивной картой
Доброго времени суток!
Нужен сайт по функционалу похожий на поиск отелей на momondo.com
http://mmd.ru.momondo.com/find_hotels.aspx
- контент тянется из внутренней базы
- найденные объекты отображаются на интерактивной карте (кол-во объектов одновременно на карте >20)
- функциональность с расчетом удаленности от заданного места на карте
- результаты поиска динамически меняются в процессе самого поиска
- результаты поиска динамически обновляются при накладывании фильтров и сортировок
- сайт работает быстро, реакция на действия пользователя практически мгновенная (не более 1 секунды, при количестве одновременных запросов к базе от 1000, без запредельных требований по железу)
Просьба указать время, деньги и релевантный опыт (наличие опыта со сложными картами или другими техническими эл-тами критически важно).
Заранее благодарен!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один. 1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом: - Синхронизация с 1С (актуальность цен) - Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт интернет магазина для скидок. Примерный дизайн и функционал на сайте http://deal24.lv. Админ панель. Платежные системы. Пример главное страницы в файле. По срокам макс. 30 дней.Безопасная сделка. Оплата поэтапно.При 90 % сделанного проекта перечислю ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создание сайта-визитки состоящего из описания услуг и информации..Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать копию этого сайта http://vestoitaliano.com/#/products и заполнить его такими же товарами . Указанный сайт сделан на движке PrestashopСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать полный аналог сайта della.by и сделать его продвижение в поисковых машинах Google, Yandex.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт, аналогичный этому http://www.licensist.ru как по тематике так и по уровню исполнения. Что требуется: 1. Дизайн 2. Вёрстка и натягивание на движок (скорее всего joomla, но возможны альтернативы). 3. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен второй сайт на подобе vbuzuluk.ru с хорошим дизайномСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработка дизайна и CMS сайта для размещения объявлений по недвижимости. Необходимо реализовать взаимодействие с Google Maps.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад