Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу. примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О ...
Сайт для обмена валют
Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один.
1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных валют , вебмани, яндекс , ЛР , ПМ , АП ,Лигпей итд . или же 2 скрипта по разным направлениям .
2. Создание "отличного" яркого, современного дизайна.
Срок исполнения заказа от 30 до 60 календарных дней. Желательно, чтобы работой занималась команда.
От Вас потребуется четкое понимание поставленных целей и задач , глубокие знания и опыт работы с системой WMT и других платёжных систем , а так же банковских .(скрипты интерфесов, работа с мерчантом), опыт работы с БД.
После создания сайт должен пройти обязательный тест на полнофункциональную работоспособность.
Предлагайте Вашу кандидатуру и цены.
Уважаемые кандидаты,
Мы ищем прежде всего команду людей, которые с полным пониманием поставленных задач смогут выполнить все интересующие нас запросы описанные выше, программно-аппаратный комплекс, и дизайн. Не оставляйте запросов одной направленности, пожалуйста.
Заранее спасибо за ваше понимание к запросу .
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