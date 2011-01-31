Сайт для обмена валют

Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один.

1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных валют , вебмани, яндекс , ЛР , ПМ , АП ,Лигпей итд . или же 2 скрипта по разным направлениям .

2. Создание "отличного" яркого, современного дизайна.

Срок исполнения заказа от 30 до 60 календарных дней. Желательно, чтобы работой занималась команда.

От Вас потребуется четкое понимание поставленных целей и задач , глубокие знания и опыт работы с системой WMT и других платёжных систем , а так же банковских .(скрипты интерфесов, работа с мерчантом), опыт работы с БД.

После создания сайт должен пройти обязательный тест на полнофункциональную работоспособность.

Предлагайте Вашу кандидатуру и цены.

Уважаемые кандидаты,

Мы ищем прежде всего команду людей, которые с полным пониманием поставленных задач смогут выполнить все интересующие нас запросы описанные выше, программно-аппаратный комплекс, и дизайн. Не оставляйте запросов одной направленности, пожалуйста.

Заранее спасибо за ваше понимание к запросу .