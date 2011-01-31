Создание и дальнейшее продвижение сайта

Необходимо создать сайт, аналогичный этому http://www.licensist.ru как по тематике так и по уровню исполнения.

Что требуется:

1. Дизайн

2. Вёрстка и натягивание на движок (скорее всего joomla, но возможны альтернативы).

3. Наполнение сайта материалами, составление семантического ядра, написание статей.

4. Оптимизация сайта под поисковые системы

5. Процесс продвижения по примерно таким тематическим запросам: вступить в сро, вступление в сро, допуск сро, лицензия на строительство, лицензия сро, получение сро, саморегулируемые организации строительство, сро, сро проектирование, сро проектировщиков, сро строителей, сро строительство, строительные лицензии, строительные сро.

Интересуют предложения с детализацией по каждому пункту, или подробнее.