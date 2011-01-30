Требуется сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок271 просмотр

Требуется сделать копию (передрать) сайт http://antoniofineza.com/ но с моими картинками фотками и т.д.

смс - без разницы, на выбор исполнителя.

з.ы. Исчу команду для созд. сайтов с "0" желательно Украины (деньги,телефон - в сети редко, для меня проще голосом). готов давать четкие заказы.

и пишите цены.

14 лет назад
LabMi
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров