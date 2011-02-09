Нужно сделать сайт тематики "онлайн покер"

Нужно сделать информационный сайт с тематикой "онлай покер,казино,онлайн игры", что то пхожее на это http://www.pokermagic.ru/ - если есть поинтенресней предложения-рассмотрю .Наполнять информацией сайт буду сам - соответственно нужно будет удобный cms.Итого с вас дизайн (если есть готовые шаблоны - можно посмотреть)- верстка - cms - помощь в залитии на хостинг.Если непонятно обьяснил - задавайте вопросы в личку.Бюджет- чем дешевле тем лучше ..)))),предпочтения начинающим испонителям .