Сдача квартир в г.Хайфа, Израиль

Техзадание (другого нет):

_______________________________

Сайт под ключ.

Разработать и разместить сайт по сдаче квартир в г. Хайфа, Израиль.

Вкратце:

Большинство квартир находится в здании бывшего отеля прямо на берегу моря, с песчаным пляжем, открытым 9 мес. в году. Здание называется Meridien (см. Прикрепленный файл). Люди приезжают на лечение или купаться на курорт.

Общее задание:

Нужно создать привлекательный и полнофункциональный сайт HaifaRent.com (HaifaRent.ru), зарегистрировать домен и разместить на хостинге сайт. Платформа не имеет значения. Хостинг – ваш выбор, оплачивается заказчиком отдельно. С oбязательным онлайн-емейлом @HaifaRent.com

Основные требования:

1. Сайт должен быть двуязычным, основной язык – английский. Выбор языка – по IP посетителя. Возможность переключения.

2. Возможна разработка с применением готовых шаблонов

3. Оптимизирован с учетом размещения и рекламирования на интернете

4. Панель управления администратора с возможностью добавления новых квартир на сдачу, с фото (несколькими) и описанием, а также онлайн-календарь с возможностью проставления дат занятости квартир админом.

5. На сайте должна быть реализована возможность резервирования (с предоплатой и без) той или иной квартиры с отправлением емейла по окончании резервирования.

6. Предоплата за резервирование : корзина PayPal (западные клиенты), кошелек ВебМани и Liqpay (из СНГ).

7. На сайте: Поиск свободных квартир по дате.

8. Блог или форум на любой платформе, совпадающий по дизайну с сайтом

Детали:

Страницы: стандартный набор. Каталог квартир (Apartments), контакты (Contact us), блог (Blog), о нас (About Us), Хайфа (Photos), туризм (Tours), лечение (Medicine). Возможность просмотра: однокомнатные (studios), двухкомнатные (One-bedroom), трехкомнатные (two-bedroom), все (all).

Главная страница: красивый вид на пляж и здание отеля. Должен присутствовать вход для зарегистрированных клиентов, ниже – регистрация.

Центр и пр. – оформляется дизайнером.

Нижнее меню должно включать: Условия Oбслуживания (Terms and Conditions), Гарантия приватности (Privacy Policy) – ссылки на отдельные страницы (заполняются заказчиком).

Модуль логин/пароль – вход для клиентов (присутствует на главной странице сайта, кнопки Вход (Enter), Зарегистрироваться (Not registered? Click Here).

Перед резервированием клиенту предлагается ввести логин-пароль либо зарегистрироваться и внести свои данные: логин-пароль,ФИО, адрес, телефон, емейл, скайп.

В случае утери пароля должна быть функция восстановления по емейлу.

Клиентский вход должен давать две функции: просмотр бывших и действующих резервирований (Моя аренда / My reservations), и показ и изменение данных: ФИО адрес, тел. (Мои данные / My information) .

Модуль Календарь

Должен давать возможность:

Посетителям:

1. Просматривать занятость каждой квартиры,

2. Выбрать определенный промежуток времени и посмотреть свободные квартиры за этот промежуток

3. Выбрать нужный промежуток времени при резервировании конкретной квартиры, причем после резервирования промежуток аренды этой квартиры должен быть недоступен для других резервирований.

Админу:

1. Давать возможность проставлять или убирать из панели админа промежутки занятости любой квартиры, в т.ч. уже зарезервированной.

2. После резервирования клиентом квартиры на вебсайте админ должен получить емейл с данными клиента, в т.ч. со сроками резервирования.

Примечание: наполнение текстовым контентом на обоих языках выполняется заказчиком. Оформление, включая разработку логотипа – Ваше.

Сайт должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО привлекательным по дизайну. Квартир немного – около 50.

Бюджет: $350.00 USD

С уважением,

Михаил

Скайп: michael-wb