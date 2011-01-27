Требуется создание сайта коллективных покупок

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок226 просмотров

Требуется создание сайта коллективных покупок на подобие Biglion, Groupon

14 лет назад
bestkam
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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