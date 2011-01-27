Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...
Корпоративный портал на 1С-Битрикс
Здравствуйте.
Компании требуется разработать корпоративный портал на базе коробочного решения «1С-Битрикс: Корпоративный портал».
Большая часть функционала устраивает, достаточно только настроить разделы в соответствии с содержимым. Но есть необходимость часть разделов переделать. Подробное описание, что оставить, а что дополнить - в прилагаемой документации.
Требование к исполнителям:
1. опыт внедрения корпоративных порталов на «1С-Битрикс: Корпоративный портал»
2. подтверждение успешного внедрения от Ваших заказчиков
Оставляйте, пожалуйста, Ваши предложения по срокам и стоимости работ без учета лицензий на ПО и дизайна, а также информацию, позволяющую Вас идентифицировать (например, ссылку на сайт).
С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы по телефону (495)705-93-36 (доб. 1326) или e-mail: [email protected]
С уважением,
Антон Николаев
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