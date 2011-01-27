Корпоративный портал на 1С-Битрикс

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Здравствуйте.

Компании требуется разработать корпоративный портал на базе коробочного решения «1С-Битрикс: Корпоративный портал».

Большая часть функционала устраивает, достаточно только настроить разделы в соответствии с содержимым. Но есть необходимость часть разделов переделать. Подробное описание, что оставить, а что дополнить - в прилагаемой документации.

Требование к исполнителям:

1. опыт внедрения корпоративных порталов на «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

2. подтверждение успешного внедрения от Ваших заказчиков

Оставляйте, пожалуйста, Ваши предложения по срокам и стоимости работ без учета лицензий на ПО и дизайна, а также информацию, позволяющую Вас идентифицировать (например, ссылку на сайт).

С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы по телефону (495)705-93-36 (доб. 1326) или e-mail: [email protected]

С уважением,

Антон Николаев

14 лет назад
jamilco
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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