Онлайн-кинотеатр

Нужно сделать несколько онлайн кинотеатров, движок желательно ДЛЕ или Вордпресс, но рассмотрю также другие предложения. Ничего особенного не нужно, можете напарсить фильмов с контакта или с другого сайта, уникализировать паблик шаблон. Нужно до 2000 фильмов на одном сайте. Для тех, кто знает как это делается, работы на 1 сайт - 2-3 часа. Соответственно и цена.