Онлайн-кинотеатр

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужно сделать несколько онлайн кинотеатров, движок желательно ДЛЕ или Вордпресс, но рассмотрю также другие предложения. Ничего особенного не нужно, можете напарсить фильмов с контакта или с другого сайта, уникализировать паблик шаблон. Нужно до 2000 фильмов на одном сайте. Для тех, кто знает как это делается, работы на 1 сайт - 2-3 часа. Соответственно и цена.

WordPress
14 лет назад
Alex_r777
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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