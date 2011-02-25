Персональный проект для Баштовой Евгений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки294 просмотра

Требуется сделать верстку PSD-макетов.

Далее создать из верстки полнофункциональный интернет-каталог по ТЗ.

С админкой и пользовательской частью.

14 лет назад
Nocker
Лев 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1000
20 дней
Потрясающее выполненная работа! Работу знает на отлично. Качественно и без каких либо задержек и переносов. Огромное спасибо за терпение и вежливость. Что очень редко встречаются такие люди, советую остальным фрилансерам поучится манере общения у Евгения. Думаю его профессионализм нет смысла описывать, это видно по его рейтингу. Хочется порекомендовать Евгения, как человека знающего своего дела! И пожалуй лучшего из тех с кем работал в сфере веб-программирования. Грамотный, адекватный и еще раз повторюсь вежливый и терпеливый специалист, а главное надежный что немаловажно. Спасибо за работу!
Очень понравилось работать! Интересный проект и четко поставленная задача. Оплата была произведена сразу же после сдачи и тестирования проекта. Хочу также отметить, что Кузнецов Лев не просто заказчик, а еще и талантливый дизайнер, который нарисовал полностью дизайн к данному проекту! С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходим русскоязычный аналог

    Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется интернет-магазин по шинам и дискам

    1. Нужно подобрать ЦМС. Нормальную, с нормальным ЧПУ, с удобной работой и что бы можно было сайт в дальнейшем продвигать без проблем. 2. Должен быть поиск по шинам и дискам с определенными параметрами... Я ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание портала по эскорту

    На постоянную основу для создания портала, а в случае успеха - большого кол-ва порталов, требуется команда(дизайнер, верстальщик, программист) с большим опытом работы и правильным понятием слова КАЧЕСТВО(чистый код, скорость загрузки страниц, работа с качественной ЦМС, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на worldpress

    Планируется создать сайт известной политической личности на worldpress. На данный момент есть только доменное имя в зоне рф. Ваши предложения по цене и срокам? P.S. Все предложения прошу оставлять в проекте, ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт кухня

    $50

    ТЗ Необходимо выполнить сайт на тему «Russian Cooking», «Русская кухня» 1. Главная страница – шаблонный вариант использовать картинку шапки из шаблона и добавить свою тематическую «русский орнамент» обводку по периметру ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт поисковик ответов

    Надо что бы человек владел версткой тоже. ##### 1 Система ##### 1.1 Движок должен быть сделан на шаблонной системе вида .tpl файлов(только не система smarty), для того что бы легче было ...

    Google Ads
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на 1С: Битрикс Бизнес

    Сайт на 1С: Битрикс Бизнес Основной функционал: Информационные разделы; сообщество пользователей сайта; галерея (видео, фото); форум, поиск по сайту, RSS-рассылка, блоги, почта, опросы, баннеры, магазин Пожалуйста свои предложения присылайте на ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин

    Интересует создание интернет-магазина, наподобие http://www.designbyhumans.com/ (тематика будет другая) Интересуют: - cms - примерные сроки выполнения - 2 варианта стоимости создания: а) под ключ б) если отрисовка элементов на стороне ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад