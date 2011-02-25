Персональный проект для Баштовой Евгений

Потрясающее выполненная работа! Работу знает на отлично. Качественно и без каких либо задержек и переносов. Огромное спасибо за терпение и вежливость. Что очень редко встречаются такие люди, советую остальным фрилансерам поучится манере общения у Евгения. Думаю его профессионализм нет смысла описывать, это видно по его рейтингу. Хочется порекомендовать Евгения, как человека знающего своего дела! И пожалуй лучшего из тех с кем работал в сфере веб-программирования. Грамотный, адекватный и еще раз повторюсь вежливый и терпеливый специалист, а главное надежный что немаловажно. Спасибо за работу!