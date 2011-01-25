Необходим русскоязычный аналог

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок554 просмотра

Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций.

Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать дизайн на основании концепции, написать программную часть с учетом корректировок, описаных в ТЗ, сверстать и отладить работу системы.

Команды с серьезными разработками в портфолио, готовые подписать non-compete и non-disclosure соглашения welcome.

Рассматриваются только обдуманные заявки с указанием цены и сроков.

14 лет назад
malanec
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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