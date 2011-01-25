Интересует создание интернет-магазина, наподобие http://www.designbyhumans.com/ (тематика будет другая) Интересуют: - cms - примерные сроки выполнения - 2 варианта стоимости создания: а) под ключ б) если отрисовка элементов на стороне ...
Необходим русскоязычный аналог
Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций.
Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать дизайн на основании концепции, написать программную часть с учетом корректировок, описаных в ТЗ, сверстать и отладить работу системы.
Команды с серьезными разработками в портфолио, готовые подписать non-compete и non-disclosure соглашения welcome.
Рассматриваются только обдуманные заявки с указанием цены и сроков.
Заявки фрилансеров
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