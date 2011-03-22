Необходим рекламный видоряд для нового типа одежды (концепт). 15-20 секунд экшена со вставками демонстрации работы начинки и особенностей в различных ситуациях. Вещь на стадии проектирования, опытного образца нет, так что необходим будет монтаж и графика. ...
- Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима доработка покупного портала агентства недвижимости. Портал написан с использованием CodeIgniter PHP framework. Из ключевых исправлений: - добавление нового пакета платных услуг (покупка контакта владельца) - адаптивный перевод на русский - добавление возможности загружать в объявление видео ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка Massively multiplayer online real time strategy с нуля на базе существующих движков. Приоритет UE4. Жанр: Космическая фантастика Предпочтение самодостаточным кодерам трудоголикам, а так же готовым сбитым мини-командам специалистов по UE4 с портфелем, пусть небольшим. Отсутствие game designerа ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $550
Необходима реализация биржи под ключ от опытного исполнителя/команды ИМЕЮЩЕГО ОПЫТ работы непосредственно с Bitcoin. Понимающего суть процессов, принцип работы и тонкости. Знающий о фишках и имеющий желание/возможность их реализовать. Наиболее примитивный функционал. Базовые гейты из/на ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно требуется макет и допечатная подготовка настенного перекидного календаря А3. Ничего необычного. Помимо официальных выходных и праздников (Украина) необходимо будет внести информацию о датах из моего списка.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
В существующие снимки города необходимо качественно вписать будущие объекты инфраструктуры и архитектурные изменения. Ракурсы снимков разные. Как с ног, так и с высоты. Снимков или моделей объектов инфраструктуры нет. Задача исполнителю - оперативно найти/подобрать объекты ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима разработка скрипта генерации QR-кода со следующим функционалом: Реализация возможности вести статистику (TrackMyQr) для URL-подобных QR-кодов с горячей регистрацией (к примеру запрос email'a) Реализация платного доступа к подробной статистике (модуль оплаты через агрегаторы+мерчант). Генерация таких типов: - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать семейный портрет на основании фото (папа/мама/дочь) в стиле стимпанк. Размеры полотна 95х65 (см.), видимая (для основных элементов) часть 83х52 см. (сложная рамка). Основные задачи: - Картина должна быть натуральной (в крайнем случае допускается что ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется разработка под ключ на основании эскиз-макета ТЗ и эскиз-макета дизайна. Предпочтение отдается использованию для выполнения поставленной задачи движков http://www.isocial.in или http://www.socialengine.net с внесением изменений для реализации задуманного функционала. По сути необходим стандартный джентльменский набор ...Закрыт13 лет назад
- $90
Необходимо название+домен для социальной сети общественно-политической направленности. Страна - Украина. Дополнительные условия: - отсутствие созвучности с уже имеющимися проектами (как местными так и зарубежными); - отсутствие негативных/искаженных ассоциаций; - уникальность/индивидуальность; - на момент определения победителя домен должен быть свободен ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим человек, способный написать качественные интересные и читабельные тексты, способные подогреть интерес у посетителей сайта к посещению частного fishing-клуба (эксклюзивная рыбалка). Ориентировочные темы: О базе (обзор, достопримечательности, эксклюзив), о рыбалке у нас, о зеленом туризме, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим полнофункциональный сайт для эксклюзивного частного рыболовецкого клуба. Сайт должен быть выполнен в мультяшном стиле в виде интерактивной карто-схемы самого клуба (весьма схематичный и урезанный эскиз в приложении). По клику на тот или иной объект ...Завершен13 лет назад
Необходим дизай магазина на основании эскиз макета (аналога дизайна Монстровского шаблона osCommerce template #30822) для shop-script (webasyst) с небольшими изменениями. +версткаДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать дизайн на ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ. Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой (значение цвета, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Обьявляется конкурс на создание с нуля темы для женского портала о беременности (аудитория портала в основном беременные женщины и счастливые мамочки). CMS Drupal. Победитель, помимо призового фонда получит заказ на полный, комплексный, дизайн, начиная с логотипа ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется перевести старое сформировавшееся сообщество из древнего форумного формата в современный, облегченный, функциональный ДваНоль :) Работа и соответственно оплата в 3 этапа: 1. Составление развернутого ТЗ и макета на основании эскиз-проекта. 2. Разработка и запуск в бэкграунде ...Закрыт14 лет назад
Необходим человек или команда из 2-3х человек для разработки и дальнейшей технической поддержки платежной системы. Предпочтительней ASP + Ajax, но могут быть рассмотрены предложения с использованием других технологий. Основной акцент - безопасность web-приложения. Кандидаты по мимо ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть необходимость в создании короткометражного рекламного анимационного флеш мульта (10-15c) по моему сценарию. Детальная прорисовка персонажей не требуется.Анимация1 исполнительЗавершен15 лет назад