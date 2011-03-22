Необходим человек или команда из 2-3х человек для разработки и дальнейшей технической поддержки платежной системы. Предпочтительней ASP + Ajax, но могут быть рассмотрены предложения с использованием других технологий. Основной акцент - безопасность web-приложения. Кандидаты по мимо ...