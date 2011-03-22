malanec

Александр Ефимов malanec

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Рекламный промо ролик

    Необходим рекламный видоряд для нового типа одежды (концепт). 15-20 секунд экшена со вставками демонстрации работы начинки и особенностей в различных ситуациях. Вещь на стадии проектирования, опытного образца нет, так что необходим будет монтаж и графика. ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка покупного скрипта Real Estate Agency

    Необходима доработка покупного портала агентства недвижимости. Портал написан с использованием CodeIgniter PHP framework. Из ключевых исправлений: - добавление нового пакета платных услуг (покупка контакта владельца) - адаптивный перевод на русский - добавление возможности загружать в объявление видео ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка MMORTS

    Разработка Massively multiplayer online real time strategy с нуля на базе существующих движков.  Приоритет UE4. Жанр: Космическая фантастика Предпочтение самодостаточным кодерам трудоголикам, а так же готовым сбитым мини-командам специалистов по UE4 с портфелем, пусть небольшим. Отсутствие game designerа ...

    AndroidiOS
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Bitcoin биржа

    $550

    Необходима реализация биржи под ключ от опытного исполнителя/команды ИМЕЮЩЕГО ОПЫТ работы непосредственно с Bitcoin. Понимающего суть процессов, принцип работы и тонкости. Знающий о фишках и имеющий желание/возможность их реализовать. Наиболее примитивный функционал. Базовые гейты из/на ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Календарь (макет)

    Срочно требуется макет и допечатная подготовка настенного перекидного календаря А3. Ничего необычного. Помимо официальных выходных и праздников (Украина) необходимо будет внести информацию о датах из моего списка.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Визуализация планируемых улучшений в городе

    В существующие снимки города необходимо качественно вписать будущие объекты инфраструктуры и архитектурные изменения. Ракурсы снимков разные. Как с ног, так и с высоты. Снимков или моделей объектов инфраструктуры нет. Задача исполнителю - оперативно найти/подобрать объекты ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Генератор QR-кода

    Необходима разработка скрипта генерации QR-кода со следующим функционалом: Реализация возможности вести статистику (TrackMyQr) для URL-подобных QR-кодов с горячей регистрацией (к примеру запрос email'a) Реализация платного доступа к подробной статистике (модуль оплаты через агрегаторы+мерчант). Генерация таких типов: - ...

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Семейный портрет Steampunk

    Необходимо нарисовать семейный портрет на основании фото (папа/мама/дочь) в стиле стимпанк. Размеры полотна 95х65 (см.), видимая (для основных элементов) часть 83х52 см. (сложная рамка). Основные задачи: - Картина должна быть натуральной (в крайнем случае допускается что ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общественно-политическая соц. сеть

    $2500

    Требуется разработка под ключ на основании эскиз-макета ТЗ и эскиз-макета дизайна. Предпочтение отдается использованию для выполнения поставленной задачи движков http://www.isocial.in или http://www.socialengine.net с внесением изменений для реализации задуманного функционала. По сути необходим стандартный джентльменский набор ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Домен + название для соц. сети

    $90

    Необходимо название+домен для социальной сети общественно-политической направленности. Страна - Украина. Дополнительные условия: - отсутствие созвучности с уже имеющимися проектами (как местными так и зарубежными); - отсутствие негативных/искаженных ассоциаций; - уникальность/индивидуальность; - на момент определения победителя домен должен быть свободен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для сайта и промоматериалов (fishing club)

    Необходим человек, способный написать качественные интересные и читабельные тексты, способные подогреть интерес у посетителей сайта к посещению частного fishing-клуба (эксклюзивная рыбалка). Ориентировочные темы: О базе (обзор, достопримечательности, эксклюзив), о рыбалке у нас, о зеленом туризме, ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт fishing-клуба

    Необходим полнофункциональный сайт для эксклюзивного частного рыболовецкого клуба. Сайт должен быть выполнен в мультяшном стиле в виде интерактивной карто-схемы самого клуба (весьма схематичный и урезанный эскиз в приложении). По клику на тот или иной объект ...

    Ajax
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим русскоязычный аналог

    Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать дизайн на ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $250

    Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ. Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой (значение цвета, ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тема для женского портала (Drupal)

    $70

    Обьявляется конкурс на создание с нуля темы для женского портала о беременности (аудитория портала в основном беременные женщины и счастливые мамочки). CMS Drupal. Победитель, помимо призового фонда получит заказ на полный, комплексный, дизайн, начиная с логотипа ...

    Drupal
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная сеть. Drupal

    Требуется перевести старое сформировавшееся сообщество из древнего форумного формата в современный, облегченный, функциональный ДваНоль :) Работа и соответственно оплата в 3 этапа: 1. Составление развернутого ТЗ и макета на основании эскиз-проекта. 2. Разработка и запуск в бэкграунде ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Платежная система

    Необходим человек или команда из 2-3х человек для разработки и дальнейшей технической поддержки платежной системы. Предпочтительней ASP + Ajax, но могут быть рассмотрены предложения с использованием других технологий. Основной акцент - безопасность web-приложения. Кандидаты по мимо ...

    Ajax
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Серия короткометражной анимации

    Есть необходимость в создании короткометражного рекламного анимационного флеш мульта (10-15c) по моему сценарию. Детальная прорисовка персонажей не требуется.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
natamaster
Наталия 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Календарь (макет)
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, полное взаимопонимание, своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ!
Великолепный исполнитель. Работа завершена в сжатые сроки при том, что заказ был размещен в канун Нового Года. Очень хорошо понимает заказчика, его требования и видение. Коммуникабельная и позитивная.
Ответный отзыв
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Сайт fishing-клуба
Заказчик, надежный, понимающий, а самое главное не мешающий работать Ну и по оплате, все четко и ясно Очень доволен сотрудничеством, обращайтесь, буду рад поработать на вас еще
Великолепная работа. Человек настоящий профессионал в своей области. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Vipsale
Макс 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Домен + название для соц. сети
Приятно было работать ))))Оплата в срок .Надеюсь на дальнейшие сотрудничество ))))
Отличный креативный подход! Рекомендую.
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Тексты для сайта и промоматериалов (fishing club)
Спасибо за сотрудничество. Надеюсь еще продолжим. Оплата в срок, интересное задание. С ув., Владислав
Все грамотно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа и фирменного стиля
Спасибо за проект! Было интересно работать с Вами! Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Работа выполнена в срок. С поставленной задачей справились на отлично.
Ответный отзыв