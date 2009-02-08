Серия короткометражной анимации

Необходимо сделать несложные анимации робота, скетч и описание здесь http://slil.ru/26551449 . Оплата в wmz.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть необходимость в создании короткометражного рекламного анимационного флеш мульта (10-15c) по моему сценарию. Детальная прорисовка персонажей не требуется.
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