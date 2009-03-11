Создание Flаsh "Intro" для сайта

АнимацияЗавершен31 заявка436 просмотров
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Nuzno sozdatj flash intro dlja svadebnogo salona.

Ideja: Vijezajut 4-5 fotografiji kotorije na ekrane ostanavlivajutsa v konkretnom porjadke i potom pojejvljajetsa logotip firmi i vibor jazikof. Vsjo eto proishodit pod muziku :)

Budet vibran ispolnitel s samoi nizkoi cenoi(jesli on sposoben izpolnitj zakaz)

15 лет назад
uzers
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$30
5 дней
Sdelal rabotu ocen kacestveno, krasivo i sto glavnoje v srok! Vsem rekomenduju etogo izpolnitelja!
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