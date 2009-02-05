http://www.vip-alkor.ru/ 1. Сделать чтобы звезды не заходили за края (можно увеличить границы). 2. Логотип должен переливаться золотом (лучше показать предварительно 5-6 примеров на выбор). Исходник есть. Оплата по факту (см. отзывы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать несложные анимации робота, скетч и описание здесь http://slil.ru/26551449 . Оплата в wmz.
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