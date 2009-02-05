Несложные анимации

$150
АнимацияЗавершен24 заявки829 просмотров
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Необходимо сделать несложные анимации робота, скетч и описание здесь http://slil.ru/26551449 . Оплата в wmz.

15 лет назад
Direct3DDevice
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
yasem
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Грамотный, квалифицированный специалист, хорошо знающий своё дело. Заказанная работа выполнена качественно и в указанные сроки.
Сотрудничеством остался доволен. Грамотное ТЗ и коррекции. Оплата своевременная, без напоминаний. Всем советую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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