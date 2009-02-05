3D art, 3D animation, Flash, 2D art, иллюстрации

Образование высшее:

Украинская академия исскуств.

Опыт работы:

11 лет в геймдеве. больше 20 завершенных игровых проектов под PC, Flash.

3D моделлинг, скиннинг, анимация, рендер:

Maya, 3D Max, Motion builder, Mudbox, Zbrash.

2D арт:

Векторные и растровые иллюстрации, 2Д анимация, игровой арт-контент, рекламные ролики.

Macromedia Flash, Photoshop, Corel Drow