3D art, 3D animation, Flash, 2D art, иллюстрации
Образование высшее:
Украинская академия исскуств.
Опыт работы:
11 лет в геймдеве. больше 20 завершенных игровых проектов под PC, Flash.
3D моделлинг, скиннинг, анимация, рендер:
Maya, 3D Max, Motion builder, Mudbox, Zbrash.
2D арт:
Векторные и растровые иллюстрации, 2Д анимация, игровой арт-контент, рекламные ролики.
Macromedia Flash, Photoshop, Corel Drow
Портфолио
- Домик325 просмотров
- Летающая мельница341 просмотр
- 5 уровень240 просмотров
- 4 уровень258 просмотров
- 3 уровень222 просмотра
- 2 уровень213 просмотров
- 1 уровень257 просмотров
- Меню "пауза"232 просмотра
- Меню184 просмотра
- Lilly kissing,Pet salon.272 просмотра
- Hotel Relax275 просмотров
- Cabare352 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
15 лет назад
Грамотный, квалифицированный специалист, хорошо знающий своё дело. Заказанная работа выполнена качественно и в указанные сроки.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Грамотное ТЗ и коррекции. Оплата своевременная, без напоминаний. Всем советую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Анимация
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#65
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#246
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#283
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#493
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#589
3D-графика
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#748
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3222