yasem

Алексей Зинченко yasem

 
54 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D art, 3D animation, Flash, 2D art, иллюстрации

Образование высшее:

Украинская академия исскуств.

Опыт работы:

11 лет в геймдеве. больше 20 завершенных игровых проектов под PC, Flash.

3D моделлинг, скиннинг, анимация, рендер:

Maya, 3D Max, Motion builder, Mudbox, Zbrash.

2D арт:

Векторные и растровые иллюстрации, 2Д анимация, игровой арт-контент, рекламные ролики.

Macromedia Flash, Photoshop, Corel Drow

FlashPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Direct3DDevice
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Несложные анимации
Грамотный, квалифицированный специалист, хорошо знающий своё дело. Заказанная работа выполнена качественно и в указанные сроки.
Сотрудничеством остался доволен. Грамотное ТЗ и коррекции. Оплата своевременная, без напоминаний. Всем советую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Анимация
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от $1
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