Создание рекламного ролика по моему сценарию

Нужно сделать флеш баннер для главной страницы anpeko.ru , размер 401х430. Очень понравился ролик по этой ссылке: http://images.templatemonster.com/screenshots/11100/11166.html , единственное размеры другие, текст и логотип. :) Вобщем то можно сказать все другое, но очень понравилось ...