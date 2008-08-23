Анимационный ролик 20 сек

Необходимо создать ролик, продолжительностью 20 сек, со специфической анимацией подобной на http://www.civico201.com/2008/08/23/il-tornasole/, т.е. необходим подобный стиль смена сюжета тоже будет примерно такой. Сценарий ролика будет опсуждаться после тендера. Необходима сейчас цена и время (приблизительное) на исполнение. Далее необходим будет в двух форматах fla- для сайта и avi- для презентации.

P.S. очень важно чтобы были работы в таком стиле, и желательно указать на них ссылку.