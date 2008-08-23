Анимационный ролик 20 сек

АнимацияЗакрыт29 заявок491 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать ролик, продолжительностью 20 сек, со специфической анимацией подобной на http://www.civico201.com/2008/08/23/il-tornasole/, т.е. необходим подобный стиль смена сюжета тоже будет примерно такой. Сценарий ролика будет опсуждаться после тендера. Необходима сейчас цена и время (приблизительное) на исполнение. Далее необходим будет в двух форматах fla- для сайта и avi- для презентации.

P.S. очень важно чтобы были работы в таком стиле, и желательно указать на них ссылку.

15 лет назад
umkasn
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать flash лого переливающимся золотом.

    $5

    http://www.vip-alkor.ru/ 1. Сделать чтобы звезды не заходили за края (можно увеличить границы). 2. Логотип должен переливаться золотом (лучше показать предварительно 5-6 примеров на выбор). Исходник есть. Оплата по факту (см. отзывы).

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флешка пожарной тематики

    Нужно сделать простенькую Flash-анимацию. Тематика - пожарная безопасность, пожарные сигнализации. Функциональности никакой не надо, это декоративный элемент сайта. Требования: 1) должно быть красиво и ненавязчиво 2) должно быть в тему(противопожарные сигнализации, системы автоматического пожаротушения, огнетушители, короче - смотрите ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать мультфильм

    $50

    Нужно нарисовать мультфильм под текст песни. С возможностью (желательно) если мне что-то не понравится - переделать. В приложении текст песни и что нужно рисовать В углу надпись с адресом сайта http://vitashok.com/

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сделать флеш баннер

    Нужно сделать флеш баннер для главной страницы anpeko.ru , размер 401х430. Очень понравился ролик по этой ссылке: http://images.templatemonster.com/screenshots/11100/11166.html , единственное размеры другие, текст и логотип. :) Вобщем то можно сказать все другое, но очень понравилось ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовая флеш-заставка для сайта недвижимости

    На время разработки сайта нужна временная флеш-заставка любого размера в качестве заглушки на страницу. Любая сценка связанная с недвижимостью (облёты каких-нить зданий, смена интрьеров/экстрьеров, главное подинамичней) и вконце врисовать появление урла сайта. Уникальная разработка не нужна ибо ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Новогоднее поздравление

    $500

    Добрый день. Необходимо сделать новогоднюю открытку. Срок до недели. Открытка по типу поющих оленей. Только вместо них надо нарисовать снеговиков. При нажатии на снеговика включается / выключается музыкальная музыкальная дорожка. При нажатии на следующего звуковые эффекты ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад