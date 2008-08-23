Анимационный ролик 20 сек

http://www.vip-alkor.ru/ 1. Сделать чтобы звезды не заходили за края (можно увеличить границы). 2. Логотип должен переливаться золотом (лучше показать предварительно 5-6 примеров на выбор). Исходник есть. Оплата по факту (см. отзывы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать ролик, продолжительностью 20 сек, со специфической анимацией подобной на http://www.civico201.com/2008/08/23/il-tornasole/, т.е. необходим подобный стиль смена сюжета тоже будет примерно такой. Сценарий ролика будет опсуждаться после тендера. Необходима сейчас цена и время (приблизительное) на исполнение. Далее необходим будет в двух форматах fla- для сайта и avi- для презентации.
P.S. очень важно чтобы были работы в таком стиле, и желательно указать на них ссылку.
- Похожие заказы
- $5Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать простенькую Flash-анимацию. Тематика - пожарная безопасность, пожарные сигнализации. Функциональности никакой не надо, это декоративный элемент сайта. Требования: 1) должно быть красиво и ненавязчиво 2) должно быть в тему(противопожарные сигнализации, системы автоматического пожаротушения, огнетушители, короче - смотрите ...Завершен15 лет назад
Интересует нечто вроде этого, но на другую тематику http://www.dancingsantacard.com/default.aspx предложения по цене и срокам и цена при заказе 3 штукАнимация4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно нарисовать мультфильм под текст песни. С возможностью (желательно) если мне что-то не понравится - переделать. В приложении текст песни и что нужно рисовать В углу надпись с адресом сайта http://vitashok.com/Анимация10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать анимацию, подробно в Приложении. Смайлик дам, текст скажу.Завершен15 лет назад
- $250
Привет! Ищу художника-аниматора, для разработки серии анимаций с персонажами. ICQ: 371827442Анимация2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать флеш баннер для главной страницы anpeko.ru , размер 401х430. Очень понравился ролик по этой ссылке: http://images.templatemonster.com/screenshots/11100/11166.html , единственное размеры другие, текст и логотип. :) Вобщем то можно сказать все другое, но очень понравилось ...Анимация10 заявокЗакрыт15 лет назад
На время разработки сайта нужна временная флеш-заставка любого размера в качестве заглушки на страницу. Любая сценка связанная с недвижимостью (облёты каких-нить зданий, смена интрьеров/экстрьеров, главное подинамичней) и вконце врисовать появление урла сайта. Уникальная разработка не нужна ибо ...Завершен15 лет назад
Необходимо сделать ролик похожий на http://www.realty2009.ru/. Сколько это будет стоить?Анимация19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Добрый день. Необходимо сделать новогоднюю открытку. Срок до недели. Открытка по типу поющих оленей. Только вместо них надо нарисовать снеговиков. При нажатии на снеговика включается / выключается музыкальная музыкальная дорожка. При нажатии на следующего звуковые эффекты ...Анимация6 заявокЗакрыт15 лет назад