umkasn

Евгений Саранчук umkasn

 
50 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Услуги Web-дизайнера

Услуги Web-дизайнера.

Flash банеры, презентации, flash - сайты с подключением администрирования.

Cайты любой сложности с подключением администрирования.

Flash
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Radugakz
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужен дизайн сайта
Ответственно, в срок и с понимание выполнил дизайн сайта. Спасибо!