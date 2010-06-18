На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания сделала серьезный шаг и ...
- $95Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания стала перед выбором, какое имя ...Нейминг и Слоганы25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «ХИТ» ТОО «Радуга» компания «Добрая Рать» специализируется на производстве и реализации: поп корна, кукурузной палочки, семечек, орехов, дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $400
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «ХИТ» ТОО «Радуга» компания «Добрая Рать» специализируется на производстве и реализации: поп корна, кукурузной палочки, семечек, орехов, дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Для торговой компании необходимо разработать дизайн календаря 2012 года: - настенный (А3, вертикальный). На одной странице должен находится - крупными цифрами текущий месяц, мелкими прошедший и будущий. - настольный (А5, горизонтальный). На одной странице должен находится - ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн упаковки (консервация) согласно следующего перечня: 1. Горошек зеленый (металлическая банка) 2. Кукуруза (металлическая банка) 3. Фасоль красная (металлическая банка) 4. Фасоль белая (металлическая банка) Утвержденный исполнитель будет изготавливать всю ассортиментную линейку, всего 15 позиций. Логотип в приложенном файле.Дизайн продукции31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести работу над ребрендингом магазина. Необходимо разработать новый логотип (существующий логотип и фото магазина приложены на сайте) для магазина "РАДУЖНЫЙ". Магазин специализируется на продаже товаров для дома (посуда, текстиль и т.п.).Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать Flash-игру для промо сайта. Краткое описание игры: Пользователь должен вырастить поле с подсолнухами (посадить, поливать, удобрять, собрать урожай) и накопить необходимый объем, который можно поменять на реальные призы. Обязательно должна быть регистрация на сайте с ...Разработка игр7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать скрипт, желательно php + mysql. Цель данного скрипта следующая: - Компания проводит акцию. - В каждой упаковке товара есть определенный код из цифр и букв. - Нам необходима программа для генерации индивидуального кода, база которых ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты: - Многонациональность народа в городах где работает ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Наша компания называется "Добрая рать". Мы сейчас репозиционируем себя на рынке и создаем единый бренд "Добрая рать" который объединит следующую продукцию: - Мука - Макароны - Фасованые семечки и орехи - Кукурузная палочка - Кондитерские изделия - Майонез. Нам необходима легенда появления бренда ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Наша компания планирует производить кондитерские изделия (рулеты и кексы). Нас интересует идея названия бренда и дизайна упаковки. Варианты названий: Мир бисквита, Вкусняшка, Радуга вкуса, Сластена, Гранд. Размер упаковки - 10х23 см.(необходимо для эскиза только лицевую сторону) Логотип и образец упаковки (упаковка не наша, просто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Наша компания производит фасованую семечку. Планируем вывести на рынок новый бренд премиум класса. Нас интересует идея названия бренда и дизайна упаковки. Предпочтительная цветовая гамма упаковки белая с элементами золота и бордо. Огромная просьба не перегружать упаковку!!!! Размер упаковки - 15х10 ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется разработать (может у кого то есть готовая) CMS на PHP + верстка. Дизайн сайта имеется. Структура: 1. Главная 2. О компании (+ категории) 3. Каталог товаров (многоуровневый) 4. Новости (+ категории) 4. Контакты (+ категории) Требования: приятная и несложная аднинка, ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Небольшой компании "Добрая рать" требуеться дизайн сайта - строгий и корпоративный. Сфера деятельности - торговля продуктами питания, электрооборудование, хоз.товары. Предпочтительные цвета - красный, белый черный, серый. Но можно и другие, на ваш вкус. Строгих ограничений нет, главное чтобы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад