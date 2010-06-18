Radugakz

Евгений Мещеряков Radugakz

 
44 годаКазахстан/Петропавловск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн и копирайт

  • Разработка дизайна логотипа и фирм. написания

    $95

    На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания сделала серьезный шаг и ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка названия для действующей фирмы.

    $50

    На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать». Сейчас компания стала перед выбором, какое имя ...

    Нейминг и Слоганы25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Упаковка кукурузной палочки

    $350

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «ХИТ» ТОО «Радуга» компания «Добрая Рать» специализируется на производстве и реализации: поп корна, кукурузной палочки, семечек, орехов, дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн упаковки кукурузной палочки "Хит"

    $400

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «ХИТ» ТОО «Радуга» компания «Добрая Рать» специализируется на производстве и реализации: поп корна, кукурузной палочки, семечек, орехов, дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн календаря

    $100

    Для торговой компании необходимо разработать дизайн календаря 2012 года: - настенный (А3, вертикальный). На одной странице должен находится - крупными цифрами текущий месяц, мелкими прошедший и будущий. - настольный (А5, горизонтальный). На одной странице должен находится - ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн упаковки

    $250

    Необходимо разработать дизайн упаковки (консервация) согласно следующего перечня: 1. Горошек зеленый (металлическая банка) 2. Кукуруза (металлическая банка) 3. Фасоль красная (металлическая банка) 4. Фасоль белая (металлическая банка) Утвержденный исполнитель будет изготавливать всю ассортиментную линейку, всего 15 позиций. Логотип в приложенном файле.

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ребрендинг магазина (логотип, интерьер и т.д.)

    Необходимо провести работу над ребрендингом магазина. Необходимо разработать новый логотип (существующий логотип и фото магазина приложены на сайте) для магазина "РАДУЖНЫЙ". Магазин специализируется на продаже товаров для дома (посуда, текстиль и т.п.).

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка Flash-игры

    Необходимо разработать Flash-игру для промо сайта. Краткое описание игры: Пользователь должен вырастить поле с подсолнухами (посадить, поливать, удобрять, собрать урожай) и накопить необходимый объем, который можно поменять на реальные призы. Обязательно должна быть регистрация на сайте с ...

    Flash
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка скрипта для рекламного сайта

    Требуется разработать скрипт, желательно php + mysql. Цель данного скрипта следующая: - Компания проводит акцию. - В каждой упаковке товара есть определенный код из цифр и букв. - Нам необходима программа для генерации индивидуального кода, база которых ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка товарного знака (логотипа)

    $100

    Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты: - Многонациональность народа в городах где работает ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать легенду (историю появления) бренда

    Наша компания называется "Добрая рать". Мы сейчас репозиционируем себя на рынке и создаем единый бренд "Добрая рать" который объединит следующую продукцию: - Мука - Макароны - Фасованые семечки и орехи - Кукурузная палочка - Кондитерские изделия - Майонез. Нам необходима легенда появления бренда ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка названия бренда и разработка этикетки

    $100

    Наша компания планирует производить кондитерские изделия (рулеты и кексы). Нас интересует идея названия бренда и дизайна упаковки. Варианты названий: Мир бисквита, Вкусняшка, Радуга вкуса, Сластена, Гранд. Размер упаковки - 10х23 см.(необходимо для эскиза только лицевую сторону) Логотип и образец упаковки (упаковка не наша, просто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн упаковки семечек премиум касса.

    $100

    Наша компания производит фасованую семечку. Планируем вывести на рынок новый бренд премиум класса. Нас интересует идея названия бренда и дизайна упаковки. Предпочтительная цветовая гамма упаковки белая с элементами золота и бордо. Огромная просьба не перегружать упаковку!!!! Размер упаковки - 15х10 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна CMS

    Требуется разработать (может у кого то есть готовая) CMS на PHP + верстка. Дизайн сайта имеется. Структура: 1. Главная 2. О компании (+ категории) 3. Каталог товаров (многоуровневый) 4. Новости (+ категории) 4. Контакты (+ категории) Требования: приятная и несложная аднинка, ...

    PHPДизайн сайта
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $150

    Небольшой компании "Добрая рать" требуеться дизайн сайта - строгий и корпоративный. Сфера деятельности - торговля продуктами питания, электрооборудование, хоз.товары. Предпочтительные цвета - красный, белый черный, серый. Но можно и другие, на ваш вкус. Строгих ограничений нет, главное чтобы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Упаковка кукурузной палочки
Спасибо за то, что выбрали мой вариант. Приятно работать с людьми обладающими таким хорошим вкусом и осознающим значение дизайна упаковки на качество продаж.
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Разработка названия бренда и разработка этикетки
Приятно было еще раз поработать с Евгением! Всё грамотно, честно, оперативно.
Отличная работа! Каждая выполненная работа Виктора имеет свой неповторимый стиль! Мы как всегда удовлетворены дизайном на 100%.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн упаковки семечек премиум касса.
Очень позитивное впечатление от совместного сотрудничества с Евгением! Работа постоянно комментируется, даются точные поправки. Оплата своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Огромное спасибо за выполненную работу. Все было выполненно качественно и в срок, с учетом всех наших пожеланий и огромного креатива со стороны Виктора. Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв