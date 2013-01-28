Разработка названия для действующей фирмы.

Необходимо придумать домен (адрес) для интернет магазина, который продает женские брендовые сумки (Louis Vuitton, Chanel, Dior и т.д.) Варианты: 1.Домен со смыслом. Какое то название, которое имеет свою историю, легенду. Например как "пандора". Это название имеет свою ...
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На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать».
Сейчас компания стала перед выбором, какое имя продвигать в массы в дальнейшем.
Наша компания специализируется на производстве и реализации: семечек, муки, поп корна, кукурузной палочки, орехов, пластиковых изделий ТМ «Plastika», дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для дома в Республике Казахстан. Есть сайт www.kdr.kz (здесь Вы можете найти подробную информацию об истории компании, продукции, партнерах).
Нам необходимо их этих 2-х имен сделать одно, но что бы прослеживалась связь между этими двумя именами одновременно. В названии слово «Радуга» должно быть обязательно, т.к. это официальное название.
В качестве вспомогательного средства предлагаем ознакомиться с оценкой необходимого эмоционального ощущения от будущего названия нашей компании (см. приложение)
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