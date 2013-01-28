Разработка названия для действующей фирмы.

$50
Нейминг и СлоганыЗакрыт25 заявок842 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

На сегодняшний день наша компания официально зарегистрирована как Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга», также у компании есть имя, которое известно среди постоянных клиентов как – компания «Добрая рать».

Сейчас компания стала перед выбором, какое имя продвигать в массы в дальнейшем.

Наша компания специализируется на производстве и реализации: семечек, муки, поп корна, кукурузной палочки, орехов, пластиковых изделий ТМ «Plastika», дистрибьютор крупных компаний производителей продуктов питания и товаров для дома в Республике Казахстан. Есть сайт www.kdr.kz (здесь Вы можете найти подробную информацию об истории компании, продукции, партнерах).

Нам необходимо их этих 2-х имен сделать одно, но что бы прослеживалась связь между этими двумя именами одновременно. В названии слово «Радуга» должно быть обязательно, т.к. это официальное название.

 

В качестве вспомогательного средства предлагаем ознакомиться с оценкой необходимого эмоционального ощущения от будущего названия нашей компании (см. приложение)

11 лет назад
Radugakz
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Домен для интернет-магазина

    $60

    Необходимо придумать домен (адрес) для интернет магазина, который продает женские брендовые сумки (Louis Vuitton, Chanel, Dior и т.д.) Варианты: 1.Домен со смыслом. Какое то название, которое имеет свою историю, легенду. Например как "пандора". Это название имеет свою ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нейминг. Придумать название.

    $50

    Нейминг — Для студии создание и продвижение сайтов. Веб Аналитика. Веб маркетинг в Интернете. свободный домен в зоне ru и com. не более 7 букв в названии. Возможно слово group в названии (тогда не более 10 букв). Критерии для ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный слоган

    $60

    Необходимо сделать рекламный слоган по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения этого слогана+телефон на щите размером 6 метров Х 3 метра вдоль автодороги. Необходимая информация: Имеется коттеджный поселок в лесу, участки продаются ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка названия огнезащитной краски

    $65

    Необходимо придумать название для огнезащитной краски для обработки металлоконструкций. Краска на водной основе. Названия конкурентов: Нертекс, ВУП-2, Термобарьер, Антифаер, Терма-М, Кедр-М, Семаргл, Гефест М. Связь с металлом отражать необязательно. Необходимо сделать запоминающееся название, которое с одной стороны, отразило бы ...

    Нейминг и Слоганы35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слоган для компании пошива одежды

    $50

    I КОМПАНИЯ ООО «ВИРА» Основной вид деятельности компании – услуга изготовления оптовых партий одежды по давальческой схеме или по техническому заданию детского, женского, мужского ассортимента направления премиум класса, специализированоой одежды, промоформы, униформы и корпоративной одежды. Приоритетные направления деятельности: • ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Название для строительной компании

    $50

    Здравствуйте , уважаемые вэблансеры! Наша компания очень нуждается в вашей помощи. Мы занимаемся облицовкой зданий кирпичом, штукатуркой стен , строительством коттеджей, укладкой плитки, кровлей крыш. Это наши основные направления деятельности, а в общем занимаемся всем тем, ...

    Нейминг и Слоганы53 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Название и слоган для сервиса

    $75

    Сервис подготовки и печати плаката с детальной картой путешествий клиента. Это инновационный сервис, аналогов которому еще нет. Банальная аналогия – во множестве сайтов по записи путешествий это — как первый Iphone на фоне тогдашних смартфонов на ...

    Нейминг и Слоганы14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подобрать домен и назв-ие магазина подарков-эмоций

    $50

    Долго думали над названием интернет-магазина подарков эмоций(впечатлений), на подобие магазина evoi.ru, emprana.ru , и решили назваться "Мир эмоций". Есть мнение что возможно можно придумать название и получше, а может и нет. Теперь осталось подобрать домен для нашего ...

    Нейминг и Слоганы25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать название для игры.

    $50

    Итак, игра для iPhone и Ipad. Сюжет игры: Времена 80-90 годов в которых еще развита почта самолетом. Кем является персонаж(Почтальоном на самолете). Самолет в стиле кукурузник полу разваленный еле летящий. На Пути нашего доблестного почтальона который спешит ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо написание продающих заголовков

    Приветствую! Требуется человек для постоянного сотрудничества, который будет писать цепляющие заголовки и описания к картинкам (тизерам). Тематики могут быть любыми, но в ближайшее время - это онлайн игры. Отбор исполнителя будет достаточно жестким. Выберу лучшего из лучших. От вас ...

    Нейминг и Слоганы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад