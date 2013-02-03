Домен для интернет-магазина

Нейминг — Для студии создание и продвижение сайтов. Веб Аналитика. Веб маркетинг в Интернете. свободный домен в зоне ru и com. не более 7 букв в названии. Возможно слово group в названии (тогда не более 10 букв). Критерии для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать домен (адрес) для интернет магазина, который продает женские брендовые сумки (Louis Vuitton, Chanel, Dior и т.д.)
Варианты:
1.Домен со смыслом. Какое то название, которое имеет свою историю, легенду. Например как "пандора". Это название имеет свою историю и смысл.
2.Домен без смысла. Что-то простое и запоминающееся. Например, как Zolla, Oggi, LaModa и т.д.
3.Ваш оригинальный вариант.
Домен на английском языке с регионе .ru
Кидайте свои варианты, пароли от файлов в личку.
- Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Необходимо сделать рекламный слоган по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения этого слогана+телефон на щите размером 6 метров Х 3 метра вдоль автодороги. Необходимая информация: Имеется коттеджный поселок в лесу, участки продаются ...Завершен11 лет назад
- $65
Необходимо придумать название для огнезащитной краски для обработки металлоконструкций. Краска на водной основе. Названия конкурентов: Нертекс, ВУП-2, Термобарьер, Антифаер, Терма-М, Кедр-М, Семаргл, Гефест М. Связь с металлом отражать необязательно. Необходимо сделать запоминающееся название, которое с одной стороны, отразило бы ...Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
I КОМПАНИЯ ООО «ВИРА» Основной вид деятельности компании – услуга изготовления оптовых партий одежды по давальческой схеме или по техническому заданию детского, женского, мужского ассортимента направления премиум класса, специализированоой одежды, промоформы, униформы и корпоративной одежды. Приоритетные направления деятельности: • ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте , уважаемые вэблансеры! Наша компания очень нуждается в вашей помощи. Мы занимаемся облицовкой зданий кирпичом, штукатуркой стен , строительством коттеджей, укладкой плитки, кровлей крыш. Это наши основные направления деятельности, а в общем занимаемся всем тем, ...Нейминг и Слоганы53 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $75
Сервис подготовки и печати плаката с детальной картой путешествий клиента. Это инновационный сервис, аналогов которому еще нет. Банальная аналогия – во множестве сайтов по записи путешествий это — как первый Iphone на фоне тогдашних смартфонов на ...Нейминг и Слоганы14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Долго думали над названием интернет-магазина подарков эмоций(впечатлений), на подобие магазина evoi.ru, emprana.ru , и решили назваться "Мир эмоций". Есть мнение что возможно можно придумать название и получше, а может и нет. Теперь осталось подобрать домен для нашего ...Нейминг и Слоганы25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Итак, игра для iPhone и Ipad. Сюжет игры: Времена 80-90 годов в которых еще развита почта самолетом. Кем является персонаж(Почтальоном на самолете). Самолет в стиле кукурузник полу разваленный еле летящий. На Пути нашего доблестного почтальона который спешит ...Завершен11 лет назад
Приветствую! Требуется человек для постоянного сотрудничества, который будет писать цепляющие заголовки и описания к картинкам (тизерам). Тематики могут быть любыми, но в ближайшее время - это онлайн игры. Отбор исполнителя будет достаточно жестким. Выберу лучшего из лучших. От вас ...Нейминг и Слоганы6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Здравствуйте! Необходимо придумать слоган для рекламного агентства. Агентство полного цикла, оказывает следующие услуги: Дизайн, медиапроизводство (ТВ- радио- ролики), медиапланирование, размещение в СМИ, копирайтинг, изготовление рекламных конструкций, проведение промо-мероприятий, рекламная полиграфия, интернет-маркетинг (разработка сайтов, smm). Позиционируется как креативное агентство, которое ...Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт11 лет назад