Домен для интернет-магазина

# 1 — $ 60

Необходимо придумать домен (адрес) для интернет магазина, который продает женские брендовые сумки (Louis Vuitton, Chanel, Dior и т.д.)

Варианты:

1.Домен со смыслом. Какое то название, которое имеет свою историю, легенду. Например как "пандора". Это название имеет свою историю и смысл.

2.Домен без смысла. Что-то простое и запоминающееся. Например, как Zolla, Oggi, LaModa и т.д.

3.Ваш оригинальный вариант.

Домен на английском языке с регионе .ru

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