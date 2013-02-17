Нейминг. Придумать название.

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен28 заявок1166 просмотров
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#1$50

Нейминг — Для студии создание и продвижение сайтов. Веб Аналитика. Веб маркетинг в Интернете.

свободный домен в зоне ru и com.

не более 7 букв в названии.

Возможно слово group в названии (тогда не более 10 букв).

Критерии для домена:

1. свободный! проверить можно на www.nic.ru

2. легко запоминающийся

11 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
#1
Придумал отличное название. Исполнитель дальше участвует в других моих конкурсах.
Четкая постановка задачи была изначально. Комментарии по ходу конкурса помогли найти нужное направление. Обязательно буду участвовать в новых конкурсах Александра и другим рекомендую.
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Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
#1
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