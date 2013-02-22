Рекламный слоган

$60
Нейминг и СлоганыЗавершен37 заявок1508 просмотров
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#1$60

Необходимо сделать рекламный слоган по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения этого слогана+телефон на щите размером 6 метров Х 3 метра вдоль автодороги.

Необходимая информация:

Имеется коттеджный поселок в лесу, участки продаются с центральными коммуникациями, земля ИЖС,на территории поселка пруд

- (495) 740-57-99

Ассоциации:

прочитав слоган у человека должно возникнуть желание позвонить и купить земельный участок в коттеджном поселке.

Фон баннера белый

Предусмотреть чтоб информация (а также шрифт и его размер) была читаема из движущегося автомобиля.

11 лет назад
Miklyaev
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
SNbIT
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1
Спасибо за участие За профессиональное исполнение Удачи в работе Приятно иметь дело
Ответственный заказчик. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Заявки фрилансеров
SNbIT
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1
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