Слоган для компании пошива одежды

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен23 заявки774 просмотра
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#1$50

I КОМПАНИЯ

ООО «ВИРА»

Основной вид деятельности компании – услуга изготовления оптовых партий одежды по давальческой схеме или по техническому заданию детского, женского, мужского ассортимента направления премиум класса, специализированоой одежды, промоформы, униформы и корпоративной одежды.

Приоритетные направления деятельности:

• производство детской, женской одежды премиум класса;

• производство специализированной одежды;

• разработка и производство промоформы, униформы и корпоративной одежды.

Компания ведет свою деятельность на всей территории России.

11 лет назад
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
#1
Спасибо, Богдан! Отличный слоган...
Спасибо за интересный конкурс!
Заявки фрилансеров
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
#1
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