Слоган для компании пошива одежды

Необходимо придумать название для огнезащитной краски для обработки металлоконструкций. Краска на водной основе. Названия конкурентов: Нертекс, ВУП-2, Термобарьер, Антифаер, Терма-М, Кедр-М, Семаргл, Гефест М. Связь с металлом отражать необязательно. Необходимо сделать запоминающееся название, которое с одной стороны, отразило бы ...
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I КОМПАНИЯ
ООО «ВИРА»
Основной вид деятельности компании – услуга изготовления оптовых партий одежды по давальческой схеме или по техническому заданию детского, женского, мужского ассортимента направления премиум класса, специализированоой одежды, промоформы, униформы и корпоративной одежды.
Приоритетные направления деятельности:
• производство детской, женской одежды премиум класса;
• производство специализированной одежды;
• разработка и производство промоформы, униформы и корпоративной одежды.
Компания ведет свою деятельность на всей территории России.
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