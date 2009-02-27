HTML верстка, создание сайта под ключ,
HTML верстка, создание сайта под ключ,
Ответственный подход, если берусь, то делаю качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Хороший исполнитель, все сделал четко, советую
$5
10 баллов
15 лет назад
Все качественно и вовремя. Отличная верстка.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, приятно работать. Рекомендую.
$60
10 баллов
15 лет назад
Грамотно, с пониманием подошел к проекту, очень ответственно. По ходу работы вносил предложения улучшающие подключение и функционал. Хорошая верстка.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло в отличной рабочей обстановке, четкие условия, достойная оплата, заказчик грамотный. С таким заказчиком приятно работать. Мои рекомендации.
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки. Грамотный код. Будем сотрудничать и в дальнейшем. Очень рекомендую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничество прошло весьма успешно: верстальщик очень пунктуальный, вся работа была сделана качественно и в срок. Максимум CSS, грамотный html-код, как нельзя лучше подходящий для поисковой оптимизации. Будем сотрудничать и впредь!
HTML-верстка
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга