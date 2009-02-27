yurvel

Юрий Велюго yurvel

 
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
HTML верстка, создание сайта под ключ,

HTML верстка, создание сайта под ключ,

Ответственный подход, если берусь, то делаю качественно.

HTML
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Отзывы заказчиков
Xap4o
Роман 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужно сделать одинаковую высоту 3 колонок
Хороший исполнитель, все сделал четко, советую
Thanatoz
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Сверстать блок
Все качественно и вовремя. Отличная верстка.
Четкая постановка задачи, приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
umkasn
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Нужна грамотная блочная верстка
Грамотно, с пониманием подошел к проекту, очень ответственно. По ходу работы вносил предложения улучшающие подключение и функционал. Хорошая верстка.
Сотрудничество прошло в отличной рабочей обстановке, четкие условия, достойная оплата, заказчик грамотный. С таким заказчиком приятно работать. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
OWM
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
HTML-верстка 4 страниц
Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки. Грамотный код. Будем сотрудничать и в дальнейшем. Очень рекомендую.
sirkirya
Николай 
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Верстка трех страничек
Сотрудничество прошло весьма успешно: верстальщик очень пунктуальный, вся работа была сделана качественно и в срок. Максимум CSS, грамотный html-код, как нельзя лучше подходящий для поисковой оптимизации. Будем сотрудничать и впредь!
HTML-верстка
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга