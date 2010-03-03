Создание простого сайта "Оборудование для АЗС"

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Завершен13 заявок200 просмотров

Создание простого сайта "Оборудование для АЗС". Желательно админка joomla

Схема в приложении

Также: Поиск, Карта сайта, Украинский язык

Дизайн можно из стандартных шаблонов, поставить только на фоне заправку

Учитывается скорость и цена.

Joomla
15 лет назад
umkasn
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ignat85
Игнат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$20
2 дня
Очень ответственный и грамотный исполнитель. Все выполнил качественно, в срок (даже с опережением).
Отличный заказчик. Приятно было с ним работать. Оплату произвел сразу после установки сайта на его хостинге. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ignat85
Игнат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад

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