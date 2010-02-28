Примерное описание задачи описано в приаттаченом файле. Не стучите не отписавшись в проекте. Предпочтение отдается тем кто работал с опцией сайтов-доноров и может показать свою работу сети. Цена указана ДО а не ...
Создание сайта
Необходимо сделать из заставки espresso-music.ru - сайт.
Необходимые разделы:
Новости (он же будет блогом и стартовой страницей);
О группе;
Концерты (анонсы и райдер);
Фотогаллерея;
Видео;
Музыка;
Контакты;
Все необходимые тексты, файлы (фото, видео, зарисовки) дающие представление о "фирмстиле" есть. Излише ства не нужны. Нужно просто и со вкусом.
Дедлайн - 6 марта.
Для оперативной связи и вопросов - 8-926-257-3501.
При приятном взаимном сотрудничестве возможно исполнение ещё одного проекта подобной сложности.
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