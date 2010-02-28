Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок294 просмотра

Необходимо сделать из заставки espresso-music.ru - сайт.

Необходимые разделы:

Новости (он же будет блогом и стартовой страницей);

О группе;

Концерты (анонсы и райдер);

Фотогаллерея;

Видео;

Музыка;

Контакты;

Все необходимые тексты, файлы (фото, видео, зарисовки) дающие представление о "фирмстиле" есть. Излише ства не нужны. Нужно просто и со вкусом.

Дедлайн - 6 марта.

Для оперативной связи и вопросов - 8-926-257-3501.

При приятном взаимном сотрудничестве возможно исполнение ещё одного проекта подобной сложности.

15 лет назад
VZaharov
Василий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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