Необходимо создать портал с системой дистанционного обучения. Портальное решение должно содержать интегрированную панель администратора для удобства настройки системы. Также оно должно обеспечивать: * возможность подключения доп.модулей Model-view-controller * наличие механизмов посика информации; ...
Создание сайта галереи
Нужен сайт для фотографов, ( типа визитки ) примерно на 6 стр. На гл. и галерею стр. не много флешь анимации, увеличение фотографии наводя курсор мыши.
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