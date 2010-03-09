Создание сайта галереи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок373 просмотра

Нужен сайт для фотографов, ( типа визитки ) примерно на 6 стр. На гл. и галерею стр. не много флешь анимации, увеличение фотографии наводя курсор мыши.

15 лет назад
EChe
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
4 дня
Фрилансер вылполнил мою работу качественно и в короткие строки. Мне понравилась креативность и индивидуальный подход. Он меня полностью обеспечил тех.поддержкой и ответил на все мои вопросы.
Заказчик вел себя очень культурно и профессионально. Он четко поставил задание, поэтому проблем не было. С оплатой проблем тоже не возникло. С этим человеком приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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