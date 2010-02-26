Сайт(портал) на тему недвижимости. Особенности: фильтры, база данных, таблицы, сортировки, личный кабинет. Внимательно смотрите ТЗ, чтобы реально оценивайть свои возможности. Если объявление активно то исполнитель не выбран. По предоплате не работаю! Работаю ...
Магазин на UMI CMS
Нужно создать магазин на базе UMI.CMS PRO Commerce
интеграция с 1С, прием оплаты VISA и webmoney, яндекс маркет, расчет стоимоcти доставки через курьерские службы (DHL, UPS, EMS, классическая почта)
Лицензия уже куплена.
Дайте предварительную оценку по срокам и стоимости. После выбора исполнителя будет составлено т.з
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